В Канаде расширяют расследование в отношении Маскового Х

Канадский орган по надзору за защитой частных данных расширяет текущее расследование в отношении соцсети X американского миллиардера Илона Маска.

Об этом заявил комиссар по вопросам защиты частных данных Канады Филип Дюфресне в четверг, 15 января, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Дюфресне отметил, что канадский орган по надзору за защитой частных данных расширяет расследование после сообщений о том, что чат-бот Grok AI социальной сети создавал несанкционированные сексуально откровенные фейковые изображения.

Он также сообщил, что начинает еще одно соответствующее расследование в отношении xAI, компании по искусственному интеллекту, ответственной за Grok.

Напомним, британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска. Речь идет о случаях, когда чат-бот Grok, оснащенный искусственным интеллектом, генерировал изображения детей и женщин сексуального характера.

Великобритания планирует ввести закон, криминализирующий создание фейковых интимных изображений без согласия.

В то же время сам Маск заявил, что ему не известно о каких-либо "изображениях обнаженных несовершеннолетних", созданных чат-ботом Grok от xAІ.