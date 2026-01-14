Маск "не знает" о том, что его чат-бот создает порнографические ИИ-изображения
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что ему не известно о каких-либо "изображениях обнаженных несовершеннолетних", созданных чат-ботом Grok от xAI, в то время как во всем мире усиливается контроль за этим инструментом искусственного интеллекта.
Его слова приводит Reuters, передает "Европейская правда".
Комментарий Маска появился на фоне усиления контроля над xAI и X. В частности, женские и детские правозащитные группы призвали Apple и Google удалить Grok из магазинов приложений.
Маск заявил, что ему не известно о каких-либо "изображениях обнаженных несовершеннолетних", а также подчеркнул, что Grok запрограммирован отклонять незаконные запросы и должен соблюдать законы любой страны или штата.
"Очевидно, что Grok не генерирует изображения спонтанно, а делает это только в соответствии с запросами пользователей", – отметил он.
Напомним, британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска.
Также на этой неделе Великобритания планирует ввести закон, криминализирующий создание фейковых интимных изображений без согласия.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала меры ЕС против порнографического ИИ-контента.
Кроме этого, писали, что правительство Испании одобрило законопроект, который направлен на борьбу с фейковыми изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта, и ужесточение правил относительно согласия на использование изображений.