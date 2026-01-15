У Канаді розширюють розслідування щодо Маскового Х

Канадський орган з нагляду за захистом приватних даних розширює чинне розслідування щодо соцмережі X американського мільярдера Ілона Маска.

Про це заявив комісар з питань захисту приватних даних Канади Філіп Дюфресне у четвер, 15 січня, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Дюфресне зазначив, що канадський орган з нагляду за захистом приватних даних розширює розслідування після повідомлень про те, що чат-бот Grok AI соціальної мережі створював несанкціоновані сексуально відверті фейкові зображення.

Він також повідомив, що розпочинає ще відповідне розслідування щодо xAI, компанії зі штучного інтелекту, відповідальної за Grok.

Нагадаємо, британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска. Йдеться про випадки, коли чат-бот Grok, оснащений штучним інтелектом, генерував зображення дітей та жінок сексуального характеру.

Британія планує запровадити закон, що криміналізує створення фейкових інтимних зображень без згоди.

Водночас сам Маск заявив, що йому не відомо про будь-які "зображення оголених неповнолітніх", створені чат-ботом Grok від xAІ.