В Кремле похвастались, что Путина пригласили в Совет мира для Газы

В Кремле говорят, что российский лидер Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав Совета мира по сектору Газы, инициированного президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил представитель российского правителя Дмитрий Песков, его слова приводит Ведомости, пишет "Европейская правда".

По словам Пескова, в Кремле сейчас изучают детали этого предложения.

"Сейчас мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы", – добавил он.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп собирается требовать по миллиарду долларов от государств, желающих иметь постоянное место в создаваемом им Совете мира, идея которого выглядит как альтернатива Организации Объединенных Наций.

Совет мира описывают как "международную организацию, ставящую целью продвигать стабильность, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать устойчивый мир в регионах, где продолжаются или которым угрожают конфликты".

По словам источников, Трамп уже пригласил к членству в Совете мира для Газы (отдельной группы "под зонтиком" общего Совета мира) Аргентину и Канаду, а также несколько европейских государств. О соответствующем приглашении уже сообщил венгерский премьер Виктор Орбан, а также итальянский премьер Джорджа Мелони.