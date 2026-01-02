Идентификация около 40 жертв трагедии на курорте в Швейцарии может занять несколько дней

Следователи в Швейцарии взялись за сложную задачу идентификации обгоревших тел жертв пожара, который во время новогодней вечеринки в баре на элитном швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана унес жизни около 40 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Ожоги, которые получили в основном молодые посетители бара Le Constellation, настолько серьезны, что, по словам швейцарских чиновников, для идентификации тел может потребоваться несколько дней.

"Первоочередной задачей является идентификация всех тел", – заявил мэр Кран-Монтаны Николя Феро на пресс-конференции в четверг. По его словам, это может занять несколько дней.

Родители пропавших без вести молодых людей с тревогой просили предоставить информацию об их близких, а иностранные посольства спешили выяснить, есть ли среди жертв одной из худших трагедий, произошедших в современной Швейцарии, их граждане.

Матиас Рейнар, глава правительства кантона Вале, сообщил, что эксперты используют для этого образцы зубов и ДНК.

"Вся эта работа должна быть выполнена, информация настолько ужасна и деликатна, что ничего нельзя сообщать семьям, пока мы не будем уверены на 100 процентов", – сказал он.

Причина пожара остается неизвестной. Швейцарские власти заявили, что, судя по всему, это не был теракт.

Некоторые свидетельства выживших и видео в социальных сетях говорят о том, что потолок бара мог загореться, когда слишком близко к нему оказались бенгальские огни.

Жители Кран-Монтаны, которая известна не только как популярное место для лыжников, но и для гольфистов, были потрясены этим пожаром. Многие знали жертв, а некоторые сказали, что им повезло, что они сами не были в этом баре.

Десятки людей оставили цветы или зажгли свечи на импровизированном алтаре в Кран-Монтане.

Как сообщалось, пожар произошел на горнолыжном курорте Швейцарии в баре во время празднования Нового года.

В МИД Италии заявили, что получили от швейцарской полиции информацию о 40 погибших. Впоследствии эту информацию публично подтвердила полиция. Также пострадали 115 человек, многие из которых получили серьезные травмы.