Сибига поговорил с главой МИД Кипра, который начал председательствовать в Совете ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с кипрским коллегой Константиносом Комбосом, обсудив с ним начало председательства Кипра в Совете Европейского Союза.

Об этом Сибига рассказал 2 января в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, в разговоре дипломаты сосредоточились на продвижении процесса вступления Украины в ЕС, углублении двустороннего сотрудничества, укреплении оборонного сотрудничества и повышении энергетической устойчивости Украины.

"Мы также обменялись мнениями о совместных мирных усилиях и их координации в течение кипрского председательства в ЕС. Я проинформировал своего коллегу о ситуации на поле боя и последствиях воздушного террора России", – сообщил Сибига.

Он поблагодарил Комбоса за подтверждение того, что поддержка Украины и усилия по прекращению войны будут среди ключевых приоритетов кипрского председательства в ЕС.

1 января Владимир Зеленский поговорил с президентом Кипра, который начал председательство в Совете ЕС.

Президент Кипра Никос Христодулидис ранее пообещал, что его страна сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства.

Читайте подробную статью о том, чего ждать Украине от председательства в ЕС Кипра в 2026 году.