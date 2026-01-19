Партия антиукраинского спикера Чехии – против продажи самолетов L-159 Украине

Коалиционная партия "Свобода и прямая демократия" (SPD), включая министра обороны Яромира Зуну, выступает против продажи самолетов L-159 Украине.

Об этом заявил журналистам перед сегодняшним заседанием совета коалиции председатель SPD и спикер Палаты депутатов Томио Окамура, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По его словам, самолеты сейчас имеют низкую остаточную стоимость, но их боевая ценность высока. Кроме того, приобретение замены будет стоить гораздо дороже, чем их продажа, отметил Окамура.

Президент Петр Павел заявил в воскресенье, что Украина предложила приобрести самолеты L-159, что станет возможностью для чешского производителя. По его словам, предоставление четырех самолетов из 24, которые имеет армия, является приемлемым уровнем риска. Окамура подчеркнул, что это не списанные самолеты, а часть вооружения армии. По его словам, даже Генеральный штаб во время последних выборов не был уверен, целесообразно ли предоставлять самолеты. "Стоимость приобретения очень высока, остаточная стоимость составляет лишь часть. Нам все равно придется покупать самолеты снова", – сказал Окамура.

По словам Окамуры, во время своего визита в Украину Павел не учел мнение правительства, которое, в отличие от бывшего правительства Петра Фиалы, не хочет тратить деньги на вооружение для Украины. По словам председателя Палаты депутатов, информация о самолетах также была частично искажена украинскими СМИ. "Я не согласен с продажей, есть фактические и профессиональные причины", – сказал Окамура. Позиция министра Зуны также отрицательная, добавил он.

По данным украинских СМИ, Павел говорил в Украине о предоставлении нескольких небольших самолетов для защиты от дронов, устройств раннего предупреждения и генераторов на случай отключения электроэнергии от обычной сети. Министр иностранных дел Петр Мацинка заявил в воскресенье в эфире Чешского телевидения, что президент не консультировался с правительством относительно предложения.

Павел отверг критику. "Признаком опытных людей, а особенно дипломатов, является то, что они проверяют информацию, прежде чем делать какие-либо выводы. Тем более, когда они решают быть наставниками президента республики", – сказал Павел. Самолеты были предметом интереса Украины в течение по меньшей мере шести месяцев, и текущие переговоры были продолжением всех предыдущих переговоров между чешской и украинской сторонами, включая недавний визит Мацинки в Украину, сказал он.

Напомним, 15 января президент Павел находился во Львове, где провел встречи с украинскими чиновниками.

На следующий день он приехал в Киев, где, в частности, встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.