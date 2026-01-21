Италия откажется от членства в Совете мира Трампа

Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти заявил в среду, что присоединение его страны к Совету мира, предложенному президентом США Дональдом Трампом для управления сектором Газы, выглядит "проблематичным".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Выступая на мероприятии в Риме Джорджетти сказал, что "есть некоторые проблемы" относительно участия Италии в инициативе Трампа.

Итальянская ежедневная газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что страна не будет участвовать в Совете мира. Издание отмечает, что членство в этой инициативе может нарушить конституцию.

Согласно конституции Италии, страна может вступать в международные организации, которые обеспечивают "мир и справедливость между народами", только "на равных условиях с другими государствами", что несовместимо с верховенством президента США в Совете мира.

В четверг на полях Всемирного экономического форума в Давосе Трамп должен возглавить церемонию создания Совета мира.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая имеет теплые отношения с президентом США, вряд ли посетит мероприятие, сообщает Reuters.

Приглашение присоединиться к Совету было адресовано примерно 60 странам. Лишь некоторые из них, в частности Венгрия, Азербайджан, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Пакистан, пока приняли приглашение без оговорок.

Как сообщалось, 20 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к Совету мира по приглашению американского лидера Дональда Трампа.

Трамп пригласил к членству в организации Россию.

По планам президента США, Совет мира по сектору Газы должен быть создан под более широким зонтиком Совета мира, для участия в котором президент США Дональд Трамп собирается требовать от государств по миллиарду долларов.