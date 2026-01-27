Глава МИД: 20-пунктный мирный план Украина подпишет с США, подписи ЕС не будет

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что 20-пунктное мирное соглашение об урегулировании российско-украинской войны Украина подпишет с США, и отдельно США подпишут документ с Россией.

Об этом министр рассказал в интервью "Европейской правде".

Сибига подчеркнул, что соглашение из 20 пунктов, которое сейчас находится в центре мирного процесса, – это двусторонний документ.

"Если говорить исключительно об этой 20-пунктовой рамке, то это пока двусторонний документ, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией – должны подписать США. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс", – сказал министр.

Стоит отметить, что один из пунктов мирного плана касается вступления Украины в ЕС. Комментируя это, министр сказал, что "даже если подписи ЕС под документом нет – в нем не может быть никаких пунктов, которые не согласованы с европейскими союзниками".

Хотя в обсуждениях звучит идея вступления в 2027 году, Сибига отметил, что дата – это "непростой вопрос". "ЕС имеет свои процедуры, и мы являемся заложником консенсусного подхода в некоторых моментах", – отметил он, призывая не создавать чрезмерных ожиданий относительно даты вступления.

Что касается участия европейцев в одобрении "мирных документов", то европейская сторона, по словам Сибиги, "присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности".

"Кстати, важно, что впервые речь идет именно о термине "гарантии безопасности", а не „заверения" или что-то подобное", – добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны иметь юридически обязательный характер. "Поэтому важно, что есть согласие о необходимости ратификации гарантий – в частности, их ратификации в Конгрессе США", – отметил Сибига.

Также Сибига говорит, что на переговорах с РФ произошло качественное изменение, и россияне уже не читают псевдоисторических лекций.

Кроме того, Сибига заявил о готовности президента Зеленского к личной встрече с Путиным для решения в рамках мирных переговоров двух важнейших вопросов.

Читайте полное интервью Сибиги: Мирные переговоры, планы по НАТО и ЕС и конфликт с Орбаном.