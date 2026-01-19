В Реестр ущерба от российской агрессии поступило 100 тысяч заявлений

Реестр ущерба для Украины получил 100 тысяч заявлений от физических лиц о компенсации вреда, ущерба или вреда здоровью, причиненного российской агрессией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на официальном сайте Реестра.

Поданные заявления относятся к следующим категориям: смерть или вред здоровью, пытки и сексуальное насилие, вынужденное перемещение, повреждение или уничтожение жилого имущества, а также другие формы материального и нематериального ущерба, причиненного физическим лицам.

"В то же время этот показатель охватывает только часть нанесенного ущерба, и ожидается подача значительно большего количества заявлений по мере повышения осведомленности и открытия дополнительных категорий", – пояснил исполнительный директор Реестра Маркиян Ключковский.

Напомним, в 2023 году под эгидой Совета Европы был создан международный Реестр ущерба для Украины. Он является первым компонентом международного компенсационного механизма для Украины

В декабре подписали конвенцию, которая учреждает компенсационную комиссию по назначению репараций украинцам за потери и ущерб, причиненные российской агрессией.

"ЕвроПравда" также опубликовала пошаговую инструкцию, как подать заявление в Реестр ущерба от российской агрессии.