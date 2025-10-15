Доля трудоустроенных в Германии украинцев выросла втрое

Количество беженцев из Украины, которые работают в Германии, значительно возросло за последние два года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По данным Института исследований занятости (IAB) в Нюрнберге, доля украинцев от общего количества рабочей силы за два года утроилась до 0,6 процента.

Согласно исследованию, в четвертом квартале прошлого года около 242 тысяч украинцев были трудоустроены, 165 тысяч из них работали на работах, за которые уплачиваются взносы на социальное страхование.

В 2022 году их доля в рабочей силе все еще составляла 0,2 процента.

Согласно исследованию, рост в первую очередь сосредоточен на малых и средних предприятиях.

Две трети трудоустроенных украинцев работали в компаниях с количеством работников от десяти до 249 человек.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зедер призвал повышать "стимулы к труду" в Германии, в том числе и для украинских беженцев.

Зедер также призвал отменить украинским беженцам выплату соцпомощи "бюргергельд", которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Он выражал убеждение, что из-за соцвыплат многие украинцы не хотят трудоустроиться в Германии.