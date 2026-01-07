Сибига приветствовал подход США к России после задержания танкера в Северной Атлантике

Министр иностранных дел Андрей Сибига похвалил США и Дональда Трампа за "решительное лидерство" после того, как Соединенные Штаты задержали танкер под российским флагом в Атлантическом океане.

Об этом министр написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД подчеркнул, что задержание судна под российским флагом в Северной Атлантике "подчеркивает решительное лидерство Соединенных Штатов и президента Трампа".

"Мы приветствуем такой подход к отношениям с Россией: действовать, а не бояться", – подчеркнул министр.

Он добавил, что такой смелый подход актуален и для мирного процесса и приближения длительного мира.

Напомним, 7 января американские военные взяли под контроль два танкера, включая судно под российским флагом, которое они преследовали более двух недель. Суда обвиняют в нарушении санкционной политики.

Издание NYT сообщало, что российское правительство официально направило дипломатический запрос в Соединенные Штаты о прекращении преследования танкера.

В Министерстве транспорта России заявили, что Соединенные Штаты не имели права задерживать танкер, шедший под флагом РФ.

Белый дом заявил, что президент Трамп не боится продолжать задерживать нефтяные танкеры, находящиеся под санкциями, несмотря на опасения повышения напряженности в отношениях с Россией.