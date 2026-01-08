Axios: Зеленский на следующей неделе может посетить США или встретиться с Трампом в Давосе

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе может посетить США для встречи с Дональдом Трампом или встретиться с ним в Давосе.

Об этом стало известно Axios от украинских чиновников, передает "Европейская правда".

Украинские чиновники сказали, что существует вероятность того, что Зеленский на следующей неделе посетит США, чтобы встретиться с Трампом и окончательно согласовать соглашение о гарантиях безопасности.

Другим вариантом является встреча двух лидеров во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее в этот день Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров в Париже с американской стороной документ о гарантиях безопасности для Украины "фактически готов" к финализации с президентом США Дональдом Трампом.

7 января, напомним, украинская делегация проводила встречи с американской командой в Париже.

Также украинская команда проводила консультации с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Турции при участии США, НАТО, Еврокомиссии и Евросовета.

6 января в Париже состоялись переговоры "коалиции решительных" при личном участии Зеленского. После встречи он заявил, что на данный момент уже "есть ответы" по многим составляющим европейских гарантий, в том числе сдерживающего контингента.