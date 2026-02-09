Литва проводит межведомственные учения для проверки контроля транзита в Калининград

В понедельник, 9 февраля, в Литве будут проходить межведомственные функциональные учения на государственном уровне для оценки контроля упрощенного транзита через свою территорию в российский Калининград.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

По словам советника министра внутренних дел Миндаугаса Баярунаса, учения, организованные Департаментом полиции, проверят координацию и реагирование служб общественной безопасности на потенциальные чрезвычайные ситуации.

В учениях примут участие литовская полиция, Государственная пограничная служба, Служба общественной безопасности и представители железнодорожного транспорта.

Власти предупредили, что учения могут вызвать кратковременные перебои в движении в некоторых районах, включая временное закрытие дорог и проверки транспортных средств и пешеходов.

Упрощенный транзит осуществляется в соответствии с действующими соглашениями между Европейским Союзом и Россией и обязательствами, изложенными в этих соглашениях.

Литва решила пересмотреть процедуру после того, как в июне прошлого года российский гражданин выпрыгнул из транзитного поезда, следовавшего из Адлера в Калининград, во время проезда по литовской территории.

После этого инцидента власти усилили механизмы проверки и сопровождения транзитного транспорта. Государственная пограничная служба, литовская полиция и Служба общественной безопасности договорились о более тесной координации в надзоре за транзитом в Калининград.

Стоит отметить, что в Литве допускали возможность остановить транзит в и из Калининграда из-за ситуации с метеошарами, которые залетали с белорусской стороны.

В частности, предлагал закрыть границу и ограничить транзит президент Литвы Гитанас Науседа.

На этом фоне хозяин Кремля Владимир Путин угрожал Европе "крупномасштабным вооруженным конфликтом" в случае блокады Калининградской области.