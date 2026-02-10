Как публикация файлов Эпштейна ударила по премьеру Британии и возможна ли его отставка

В Великобритании разразился скандал из-за присутствия в файлах Эпштейна лорда Питера Мендельсона, который уже объявил о своей отставке из Палаты лордов, а также отказался от членства в Лейбористской партии.

Но скандал вокруг файлов Эпштейна перерос в более широкий кризис доверия к руководству Лейбористской партии.

Для премьер-министра Кира Стармера это уже не просто вопрос одного неудачного кадрового решения, а испытание его способности контролировать правительство.

Подробнее – в статье журналистки "Европейской правды" Ульяны Кричковской "Черный лебедь" для Стармера: приведет ли дело Эпштейна к отставке премьера Британии. Далее – краткое изложение статьи.

Питер Мендельсон – одна из самых влиятельных и одновременно самых противоречивых фигур в современной истории Лейбористской партии. Свою политическую карьеру он начал в 1980-х годах и на протяжении десятилетий оставался ключевым стратегом лейбористов.

Его политическую карьеру регулярно сопровождали скандалы, а в декабре 2024 года премьер-министр Великобритании Стармер назначил Мендельсона послом Великобритании в США. На Даунинг-стрит тогда надеялись, что его разветвленные связи в мире большого бизнеса и международной политики помогут выстроить стабильные отношения с новой администрацией Дональда Трампа.

В то же время информация о дружбе Мендельсона с Джеффри Эпштейном, а в частности о том, что он продолжал поддерживать контакты с финансистом даже после его осуждения в 2008 году, была известна еще на момент назначения.

Именно поэтому это назначение вызвало критику со стороны оппозиции и правозащитников.

Однако правительство настаивало, что все обстоятельства были учтены.

Ситуация изменилась в сентябре 2025 года, когда Мендельсон был уволен с должности – как раз после предыдущей волны публикации файлов Эпштейна.

Как уточняли на Даунинг-стрит, появились новые сведения о глубине отношений Мендельсона с Эпштейном, в частности электронные письма, в которых британский политик выражал поддержку финансисту – именно в период, когда последнему предъявили обвинения в сексуальных преступлениях.

Последний пакет документов, обнародованный Министерством юстиции США в начале 2026 года, пролил новый свет на характер и продолжительность контактов между Мендельсоном и Эпштейном и вновь поставил вопрос о политической ответственности, прозрачности назначений и пределах допустимого для лиц, занимающих высшие государственные должности.

Новые рассекреченные документы свидетельствуют, что Эпштейну присылали внутренние обсуждения из сердца правительства Великобритании в период после мирового финансового кризиса 2008 года – в то время, когда любая преждевременная информация могла иметь значительную ценность на финансовых рынках.

В британской Лейбористской партии резко начали критиковать Стармера, который утверждал, что Мендельсон "изобразил Эпштейна как человека, которого едва знал", из-за его реакции на репутационный скандал для партии.

"Он (Мендельсон. – Ред.) неоднократно лгал моей команде, когда его спрашивали о его отношениях с Эпштейном до и во время его пребывания на посту посла" – уверяет Кир Стармер и добавляет: "Я сожалею, что назначил его. Если бы я тогда знал то, что знаю сейчас, он никогда бы не приблизился к правительству".

Показательно и то, что член Палаты лордов Великобритании Морис Гласман еще в сентябре прошлого года публично заявлял, что предупреждал премьер-министра об отношениях Мендельсона с Эпштейном, однако в ответ получил, по его словам, "предложение, по сути, замолчать".

В результате скандала Стармер оказался под растущим политическим давлением, которое все больше выходит за пределы "дела Мендельсона" и ставит под сомнение качество принятия решений в самом центре его правительства.

Политическое давление подкрепляется и общественным мнением. По данным последнего опроса компании YouGov, половина британцев считают, что Стармер должен уйти в отставку.

Пока премьер Стармер отвергает призывы к своей отставке.

Подробнее – в материале Ульяны Кричковской "Черный лебедь" для Стармера: приведет ли дело Эпштейна к отставке премьера Британии.