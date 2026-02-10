В НАТО полностью пересмотрели роль в помощи Украине, 80% оружия в ВСУ поступает через Альянс

Североатлантический альянс изменил подходы в вопросе помощи ВСУ и сейчас причастен к поставкам в ВСУ абсолютного большинства летального оружия, профинансированного партнерами.

Об этом рассказала в беседе с журналистами в Брюсселе посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Она напомнила, что в НАТО с прошлого года отказались от подхода, который действовал до того (и, по данным ЕП, был требованием администрации Байдена), и по которому Альянс не должен был участвовать в поставках оружия в ВСУ. "Если раньше Альянс координировал и поставлял исключительно нелетальные средства, то теперь именно через НАТО идут и летальные вооружения, причем те, которые нам больше всего нужны", – подчеркнула Гетьманчук.

В частности, как известно, Альянс стал координатором закупки американского оружия за средства европейских доноров (программа PURL), но не ограничивается этой ролью.

"Сейчас более 80% всей военной помощи для Украины – подчеркиваю, всей, не только PURL – координируется и поставляется сегодня через НАТО, через NSATU (Миссия НАТО по помощи Украине – ЕП) в Висбадене", – утверждает посол.

По словам Алены Гетьманчук, изменения, произошедшие в течение последнего года, позволяют говорить о "новой реальности в сотрудничестве с НАТО" с точки зрения роли Альянса в военной помощи Украине.

Она ожидает, что в течение 2026 года "не менее $60 млрд" в военных закупках для ВСУ будут покрыты членами и партнерами в НАТО. "Мы просим направить около 80% этих средств на три приоритетных направления. Первое – это ПВО, второе – артиллерийские боеприпасы, преимущественно дальнобойные. И третье – инвестиции в наше оборонное производство, включая дроны, ракеты, перехватчики и т. д.", – добавила посол.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Украину пообещал, что найдет более $15 млрд на закупку оружия для ВСУ в рамках PURL.

Также Рютте сообщил, что 90% ракет для украинской ПВО, которые она использует сейчас, поступили через программу PURL.