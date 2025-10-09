В Финляндии оспаривают неожиданное решение суда о повреждении кабелей в Балтийском море

В Финляндии прокуратура подает апелляцию на решение, вынесенное в начале октября Окружным судом Хельсинки, в котором были отклонены обвинения и иски о возмещении ущерба за обрыв кабелей в Балтийском море, вынесенные экипажу нефтяного танкера Eagle S.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Заместитель генерального прокурора выразил недовольство принятым решением и заявил о намерении обжаловать его. Дело будет рассматриваться Апелляционным судом Хельсинки.

Прокурор отказался предоставить больше информации по этому вопросу.

Хельсинкский районный суд постановил, что Финляндия не имеет юрисдикции для судебного преследования капитана и двух его помощников с нефтяного танкера Eagle S из российского "теневого флота", которых обвиняли в повреждении подводных кабелей в Балтийском море.

Согласно решению суда, Финляндия также должна была оплатить судебные издержки моряков, которые составляют примерно 195 тысяч евро.

Прокурор требовал на суде, чтобы капитан и два помощника получили тюремное заключение сроком не менее двух с половиной лет за тяжкое повреждение имущества и тяжкое вмешательство в коммуникации.

Напомним, прокуроры утверждали, что танкер Eagle S, принадлежащий к российскому "теневому флоту", намеренно тянул якорь по дну моря, чтобы повредить электрокабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию, а также четыре интернет-кабеля во время инцидента, произошедшего в декабре 2024 года.

Финские органы задержали танкер почти сразу после инцидента, он более двух месяцев простоял на якоре неподалеку от Хельсинки.

В марте 2025 года суд снял арест с Eagle S из-за отсутствия достаточных оснований для продления ареста, после чего судно покинуло территориальные воды Финляндии.