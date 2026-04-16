РФ угрожает ударами по ЕС, Фицо не будет блокировать 90 млрд, шпион в Польше: новости дня

Велика Британія перерахувала Україні майже $1 млрд за рахунок знерухомлених активів РФ, а наступного місяця Європа може зробити ще один крок до запуску Спецтрибуналу для Росії.

Папа Римський після критики з боку президента США Дональда Трампа засудив тиранів, що витрачають мільярди на війни, і використовують релігійну риторику для виправдання воєн.

Трамп оголосив про "десяту завершену війну", а Піт Гегсет під час богослужіння в Пентагоні процитував вигаданий уривок із Біблії з фільму "Кримінальне чтиво".

Тим часом ЄС за кілька тижнів може залишитися без авіаційного палива.

Все важливе і цікаве за четвер, 16 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Про удари по Україні і тиск на РФ

У балтійських столицях засудили хвилю ударів РФ 15-16 квітня по українських містах.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту не звикати до постійних жертв серед українських цивільних внаслідок ударів РФ та посилювати тиск на Москву.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що Росія навмисно тероризує цивільне населення України через те, що її загарбницька війна зазнала поразки.

"ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Росію. І ми будемо надавати незмінну підтримку Україні, яка захищається від російської агресії", – написав Кошта на платформі X.

До речі, Словаччина обіцяє блокувати 20-й пакет санкцій, але не 90 млрд євро для України.

Опозиційний рух "Словаччина" експрем’єра Ігоря Матовича подав скаргу до прокуратури на прем’єра Роберта Фіцо у зв’язку з нібито його змовою з угорським прем’єром Віктором Орбаном щодо "міграційної кризи" на кордоні перед виборами.

Наступний крок до запуску Спецтрибуналу

Міністерство закордонних справ Австрії оголосило, що країна має намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії Росії проти України.

"Я вдячний Австрії та моїй колезі Беате Майнль-Райзінгер за те, що вони вкотре довели: нейтралітет не означає байдужість. Навпаки, притягнення до відповідальності має вирішальне значення для забезпечення тривалого миру на нашому континенті", – написав міністр.

За його словами, Франція офіційно підтвердила готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди, яка дозволить запустити роботу Спеціального трибуналу з питань злочину агресії Росії проти України, ставши 18-ю країною, що заявила про свою участь.

Раніше український глава МЗС Сибіга зазначав, що Розширена часткова угода про керівний комітет Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України може бути винесена на розгляд та ухвалена під час міністерської зустрічі Комітету міністрів РЄ у Кишиневі 14-15 травня.

Генсек Ради Європи Ален Берсе натякнув на рішення по угоді щодо Спецтрибуналу наступного місяця.

В Офісі президента України повідомили, що наразі завершився основний юридичний етап роботи над трибуналом. Міжнародна коаліція держав підготувала правову основу для створення та запуску трибуналу і зараз він переходить зі стадії політичного рішення до практичного запуску.

Україна вже ратифікувала двосторонню угоду з Радою Європи. З лютого 2026 року почала працювати передова група в Гаазі та Страсбурзі, яка готує організаційний запуск трибуналу.

14–15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року, додали в Офісі президента України.

Посилення України дронами

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс повідомив, що перший транш військової допомоги Україні, яка буде передана в рамках кредиту ЄС на суму в 90 млрд євро, буде спрямований на закупівлю дронів українського виробництва.

"На 2026 рік Україна запросила оборонну допомогу на загальну суму 28,3 мільярда євро. Перший план постачання продукції зосереджений на дронах від передової оборонної промисловості України", – повідомив Кубілюс.

Він уточнив, що щодо наступних планів постачання ЄС "очікує більшої залученості європейської оборонної промисловості".

Тим часом Велика Британія перерахувала Україні майже $1 млрд за рахунок знерухомлених активів РФ.

"Надане фінансування має цільове призначення та буде спрямовано на забезпечення пріоритетних потреб сектору безпеки й оборони", – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Росія лякає ударами по ЄС

У РФ пригрозили країнам Європи.

У Міноборони Росії опублікували перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА, натякаючи на "заходи у відповідь".

У переліку наведені адреси у Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі, а також назви компаній та комплектуючих, які буцімто виробляються там.

У Міноборони РФ заявили, що нібито 26 березня "керівництво низки європейських країн" вирішило наростити обсяги виробництва та постачання БпЛА Україні "для ударів по території Росії", що передбачає розширення фінансування спільних або локалізованих у Європі українських підприємств цього напрямку.

"Розцінюємо це як умисний крок, що веде до різкої ескалації військово-політичної ситуації на усьому європейському континенті та повзучого перетворення цих країн на стратегічний тил України", – заявили у відомстві, додаючи, що це може призвести до "непередбачуваних наслідків" і "втягнення Європи у війну".

Заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв окремо від себе заявив, що ці адреси можуть стати "потенційними цілями" для Росії.

Єврокомісія не коментує погрози з боку Міноборони Росії європейським підприємствам, які нібито виробляють БпЛА спільно з Україною.

"З нашого боку ми не будемо удостоювати цей коментар жодними деталями з цього приводу, але вкажемо на те, що робимо ми: а ми підтримуємо Україну та масштабуємо нашу власну оборону", – відреагувала речниця Єврокомісії Анітта Гіппер.

За її словами, ЄС продовжить "нашу роботу заради миру з Україною та для України".

Премія для українського народу

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що не звертає увагу на російські погрози.

Він заявив, що росіяни програють у війні, а економіка РФ перебуває "у дуже поганому стані".

"Ми не будемо давати росіянам нас залякувати та погрожувати нам. Ми будемо далі продовжувати підтримувати Україну", – додав Єттен під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції.

Зеленський повідомив, що Україна запропонувала Нідерландам формат спеціальної угоди про безпекове партнерство – Drone Deal.

Крім того, український президент сьогодні розповів королю Нідерландів про масовані удари РФ по Україні.

"Під час нашої зустрічі я розповів про жорстокі масовані російські удари по Україні, передусім про сьогоднішні. Важливо продовжувати підтримку нашої країни всіма можливими способами, докладати всіх зусиль, щоб зупинити вбивства та досягти достойного миру", – зазначив він.

А ще президент України у Нідерландах отримав премію "Чотири свободи", яку призначили українському народу.

Протидія Європи загрозам

У Греції розкрили міжнародну змову, пов’язану з РФ. Зокрема, у Салоніках заарештували 55-річного грека з колишнього Радянського Союзу, якого звинувачують у причетності до мережі, що нібито планувала вбивства в Литві.

У Польщі затримали військового за підозрою у шпигунстві на користь РФ, а Міноборони Німеччини обмежило використання телефонів через ризик шпигунства.

У Єврокомісії кажуть, що ЄС та НАТО будуть співпрацювати, аби зміцнити відносини.

Щодо переговорів США з Іраном

В Ірані заявили про "певний прогрес" у переговорах зі США, пише Reuters.

"Поїздка командувача пакистанської армії до Тегерана була ефективною у зменшенні розбіжностей у деяких сферах, але принципові розбіжності все ще залишаються в ядерній галузі... З'явилося більше надій на продовження припинення вогню та проведення другого раунду переговорів", – сказав іранський високопосадовець.

За даними Bloomberg, Туреччина прийме переговори щодо безпекової співпраці на Близькому Сході.

Щодо наслідків війни проти Ірану

Тим часом Євросоюз, як повідомляє Reuters, готується до дефіциту авіапального через війну в Ірані.

Очільник Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол вважає, що у Європи залишилося запасів авіаційного палива на кілька тижнів.

А інфляція в Литві стала однією з найвищих у ЄС.

Мадяр запросив Нетаньягу

До речі, лідер партії-переможиці угорських парламентських виборів Петер Мадяр у першій телефонній розмові з ізраїльським прем’єром Біньяміном Нетаньягу запросив його на урочистості до Будапешта з нагоди 70-ї річниці Угорської революції у жовтні.

Це неоднозначний крок у контексті того, що Петер Мадяр обіцяв повернення Угорщини до Міжнародного кримінального суду.

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу та деяких інших ізраїльських топпосадовців у зв’язку з можливими воєнними злочинами під час операції Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Гази після подій жовтня 2023 року.

Тим часом президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і Ліван досягли угоди про припинення вогню.

"Для мене було честю вирішити 9 воєн по всьому світу, і це буде моя 10-та, тож зробімо це", – резюмував президент.

Ну а міністр оборони США Піт Гегсет під час богослужіння в Пентагоні процитував вигаданий уривок із Біблії з фільму "Кримінальне чтиво".

Посол в Угорщині

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже контактував з Анітою Орбан, яка має обійняти посаду міністерки закордонних справ Угорщини в уряді Петера Мадяра.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" повідомив посол України в Угорщині Федір Шандор. За його словами, "вони обмінялися привітаннями та позитивними наративами".

Шандор каже, що очікує від нової влади Угорщини поновлення добросусідських відносин.

Також посол розраховує на відновлення того, що раніше працювало.

Зокрема, він згадав про відновлення роботи експертної групи стосовно прав національних меншин, а також відкриття угорсько-української економічної комісії, яка не працювала з 2020 року.

Крім того, український посол в Угорщині наголосив, що у справі захоплення Угорщиною українських інкасаторських авто і цінностей важливо не просто повернути майно, а й щоб винні понесли покарання.

Різне щодо України і українців

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив проти ідеї прискореного вступу України в Європейський Союз, наполягаючи, що Київ має пройти повний процес приєднання до блоку.

Литва спише борги за медичне страхування волонтерам, які допомагають Україні.

За даними ЗМІ, Австрія заарештувала підозрюваного у розкраданні коштів естонського фонду Slava Ukraini – колишнього заступника міського голови Львова Геннадія Васьківа.

Решта новин

Фінляндія обмежує участь у Венеційській бієнале через присутність Росії, а міністр оборони Польщі розкритикував президента за співпрацю з проросійським блогером.

У Франції відпустили танкер "тіньового флоту" РФ після сплати штрафу.

Нижня палата парламенту Британії відхилила заборону соцмереж для дітей. Президент Франції Емманюель Макрон закликає до єдиного підходу ЄС щодо обмежень соцмереж для дітей і закликав школярів запровадити "день без екранів".

У Словаччині зійшов з рейок пасажирський потяг після зіткнення з фурою на переїзді.

Сейм Литви позбавив експрем’єра недоторканності.