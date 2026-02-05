Посол США прекращает контакты со спикером Сейма Польши из-за критики Трампа

Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекратит любые контакты со спикером польского парламента Влодзимежем Чажастым из-за его комментариев в адрес президента Дональда Трампа.

Об этом он заявил в четверг, 5 февраля, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Американский посол заявил, что "возмутительные и безосновательные оскорбления в адрес президента Трампа" со стороны Чажастого сделали его "серьезным препятствием для прекрасных отношений" с премьер-министром Дональдом Туском и его правительством.

Роуз не уточнил, какие именно комментарии побудили его к такому решению. Однако Чажастый заявил в понедельник, что отказался подписать письмо, распространенное спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, в котором Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира.

30 января министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что поддержит выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, однако при условии, что тот поможет завершить войну в Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп написал письмо норвежскому премьеру, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Кроме того, в Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира", поскольку Дональд Трамп в этом году не получил премию мира.