В Кремле объяснили, почему Мединский снова появился в переговорах

В Кремле заявили, что круг тем на переговорах с Украиной в Женеве будет шире, чем на переговорах в ОАЭ, потому это требует присутствия "главного переговорщика" Владимира Мединского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует "Интерфакс".

Песков отвечал на вопрос, с чем связано изменение состава российской делегации на переговорах в Женеве и возвращение Мединского в качестве главы делегации. Он заявил, что глава РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что руководителем делегации российских переговорщиков является Мединский.

"Это заявление Путин делал до первого раунда в Абу-Даби, во время и так далее. Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков", – сказал Песков.

По его словам, на консультациях в Абу-Даби Мединский не присутствовал, "потому что там речь шла о вопросах безопасности, о вопросах, которые касались непосредственно военных, и поэтому там нашу группу возглавлял Костюков (начальник ГУ генштаба ВС РФ Игорь Костюков), и группа состояла из военных".

"В этот раз имеется в виду обсуждение более широкого спектра вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, что связано с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского", – заявил Песков.

Напомним, украинская делегация отправилась на новый раунд переговоров с Россией и США, который должен состояться в Женеве 17-18 февраля.

Ранее стал известен состав делегации Украины на этой встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговорный процесс с участием США и РФ относительно потенциального прекращения войны не затормозится в связи с изменениями в российской переговорной команде.