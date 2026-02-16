В Кремлі пояснили, чому Мединський знову з'явився у переговорах

У Кремлі заявили, що коло тем на переговорах з Україною у Женеві буде ширшим, ніж на перемовинах в ОАЕ, тому це потребує присутності "головного переговірника" Владіміра Мединського.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у понеділок речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує "Интерфакс".

Пєсков відповідав на запитання, з чим пов'язана зміна складу російської делегації на переговорах у Женеві і повернення Мединського у ролі глави делегації. Він заявив, що глава РФ Владімір Путін неодноразово казав про те, що главою делегації російських переговірників є Мединський.

"Цю заяву Путін робив до першого раунду в Абу-Дабі, під час і так далі. Мединський залишався главою делегації наших переговірників", – сказав Пєсков.

За його словами, на консультаціях в Абу-Дабі Мединський не був присутній, "тому що там йшлося про питання безпеки, про питання, які стосувалися безпосередньо військових, і тому там нашу групу очолював Костюков (начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков), і група складалася з військових".

"Цього разу мається на увазі обговорення ширшого спектра питань, включаючи головні питання, які стосуються територій і всього іншого, що пов'язано з тими вимогами, які ми маємо. Тут вже необхідна присутність головного переговірника, тобто Мединського", – заявив Пєсков.

Нагадаємо, українська делегація вирушила на новий раунд перемовин з Росією та США, що має відбутись у Женеві 17-18 лютого.

Раніше став відомий склад делегації України на цій зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що переговорний процес за участі США й РФ щодо потенційного припинення війни не загальмується у зв’язку зі змінами у російській переговорній команді.