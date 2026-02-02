В Чехии скандальный кандидат в министры готовит иск против президента

В Чехии одиозный политик от партии "Автомобилисты за себя" Филип Турек заявил, что готовит судебный иск против президента Петра Павела из-за спора о его назначении министром окружающей среды.

Турек утверждает, что президент Чехии вступил в политическую борьбу, проигнорировав результаты выборов и резолюцию Палаты депутатов, когда не назначил его министром окружающей среды.

Член партии "Автомобилисты" заявил, что получил проект иска и теперь хочет обсудить его с партнерами по коалиции.

По данным СМИ, в начале января Турека задело письмо, в котором Павел перечислил причины, по которым он решил не назначать его. Президент отметил, что политик неоднократно проявлял неуважение к чешскому правопорядку, что ставит под сомнение его лояльность к основным ценностям конституционного строя.

Сам кандидат в министры признает, что ему будет нелегко выиграть иск против главы государства. В партии "Автомобилисты" ранее заявляли, что не будут обращаться в Конституционный суд из-за неназначения Турека, ведь не хотят "изменять конституционный строй". С такой же позицией выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Напомним, на прошлой неделе в Чехии разгорелся скандал между президентом Петром Павелом и министром иностранных дел Петром Мацинкой. Это произошло после того, как чешский президент обнародовал сообщения от главы МИД, в которых тот пытается шантажировать Павела по поводу назначения скандального Филипа Турека от партии "Автомобилисты за себя" министром охраны окружающей среды.

Как известно, Павел отказывается назначать Турека из-за того, что тот ранее оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

1 февраля в Праге состоялась многотысячная акция в поддержку президента Чехии в его конфликте с правительством.

