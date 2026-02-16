СМИ: Европарламент ограничил использование ИИ на служебных устройствах

Европейский парламент отключил функции искусственного интеллекта на рабочих устройствах чиновников из-за проблем с кибербезопасностью и защитой данных.

Об этом говорится во внутреннем электронном письме, с которым ознакомилось Politico, передает "Европейская правда".

В понедельник, 16 февраля, Европарламент направил своим членам электронное письмо, в котором сообщил, что отключил "встроенные функции искусственного интеллекта" на корпоративных планшетах после того, как его ИТ-отдел оценил, что не может гарантировать безопасность данных этих инструментов.

"Некоторые из этих функций используют облачные сервисы для выполнения задач, которые можно было бы выполнять локально, отправляя данные за пределы устройства", – говорится в электронном письме службы технической поддержки e-MEP.

Служба технической поддержки отметила, что поскольку эти функции продолжают развиваться и становятся доступными на все большем количестве устройств, "полный объем данных, передаваемых поставщикам услуг, все еще оценивается".

"До полного выяснения этого вопроса считается более безопасным оставить такие функции отключенными", – подчеркнули в письме.

В свою очередь, пресс-служба Европейского парламента отметила, что "постоянно следит за угрозами кибербезопасности и быстро принимает необходимые меры для их предотвращения".

Напомним, в октябре прошлого года Европейская комиссия объявила о плане на сумму 1 млрд евро по активизации использования искусственного интеллекта (ИИ) в ключевых отраслях промышленности.

Также СМИ писали, что Германия хочет до конца десятилетия активизировать использование искусственного интеллекта, чтобы поддержать экономику и конкурировать на мировой арене в ключевых технологиях.

А недавно премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что использует искусственный интеллект в своей работе, но считает важным сохранять критическое мышление.