Молдова и Украина расследуют планы РФ убить украинских публичных лиц

Молдовская полиция и украинские правоохранительные органы в рамках совместной следственной группы проводят уголовное расследование о подготовке физической ликвидации нескольких публичных лиц в Украине.

Об этом сообщила Генеральная инспекция полиции Молдовы (IGP), передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Молдовские правоохранители заявили, что преступной деятельностью "руководят спецслужбы России".

По информации IGP, уголовные действия проводятся с 06:00 утра сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и сотрудниками уголовного преследования Национальной следственной инспекции совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и по особым делам и при поддержке работников полиции из бригады Fulger.

Действия происходят "в рамках совместной следственной группы, сформированной из молдовских полицейских и украинских правоохранительных органов, по факту подготовки физической ликвидации нескольких публичных лиц в Украине, преступной деятельности, управляемой российскими спецслужбами".

Генеральная инспекция полиции заявила, что вернется с подробностями после завершения процессуальных действий.

Напомним, в Польше признали виновным и приговорили к 3,5 годам заключения гражданина из приграничного Грубешува за работу на российскую разведку.

Среди его задач был сбор данных о безопасности в аэропорту "Жешув-Ясёнка", который является ключевым логистическим хабом для поддержки Украины и международных поездок украинцев в условиях войны. Эти данные могли быть использованы и для планирования покушения на президента Украины Владимира Зеленского.