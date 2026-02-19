Spiegel: украинцы, якобы взорвавшие "Северные потоки", обсуждали идею с контактами из ЦРУ

Немецкое издание Spiegel утверждает, что команда украинцев, которая якобы стоит за подрывом "Северных потоков", весной 2022 года обсуждала свои планы с представителями ЦРУ.

Об этом говорится в публикации Spiegel от 19 февраля, пишет "Европейская правда".

Spiegel утверждает, что журналисты пообщались с "несколькими собеседниками в Украине", которым было известно о контактах между украинской командой и американцами, и ранее информация от этих источников была точной и впоследствии подтверждалась немецкими следователями.

Члены украинской команды и их давние знакомые из ЦРУ якобы встретились в Киеве на Подоле весной 2022 года, вскоре после того, как российское наступление на Киев окончательно отбили. Тогда украинцы впервые поделились своими намерениями сделать что-то с российскими трубопроводами, благодаря которым Россия дальше получает деньги на войну.

На том этапе собеседники из ЦРУ якобы с интересом послушали об идее и не возражали – не исключено, что с целью получить более подробную информацию.

В дальнейшем были новые встречи, где обсуждались технические детали. Уже на второй у украинских собеседников даже возникло впечатление, что американская сторона может помочь с финансовой составляющей плана.

Только на более поздних этапах американцы изменили мнение и начали отговаривать украинскую команду от реализации замысла.

В июне 2022 года разведка Нидерландов якобы получила информацию о планировании атаки от источника в Украине, уже с описанием замысла, и поделилась ею с ЦРУ и немецкими службами, а американцы в свою очередь тоже передали сообщение немецкой стороне. Германия скептически восприняла предупреждение, где была и ожидаемая дата операции, поскольку информация поступила уже после нее.

США в дальнейшем якобы активно пытались отвлечь атаку против "Северных потоков", и представитель от ЦРУ в Киеве даже обращался с этим вопросом в Офис президента, требуя отозвать операцию.

В пресс-службе ЦРУ на запрос о комментарии по этому поводу назвали информацию от анонимных источников "полностью ложной".

Напомним, в ноябре 2025 года в Германии взяли под стражу экстрадированного из Италии украинца Сергея Кузнецова, которому инкриминируют участие в подрыве газопроводов "Северные потоки" в 2022 году. Он остается в СИЗО.

Суд в Варшаве в октябре отказался передать немецкой стороне и освободил другого подозреваемого, украинца Владимира Журавлева.

Премьер-министр Польши Дональд Туск одобрительно прокомментировал это решение.