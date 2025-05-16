Италия достигла 2% оборонных расходов перед саммитом НАТО

Италия достигла целевого уровня расходов на оборону в размере 2% от своего ВВП накануне саммита НАТО в июне.

Об этом в четверг объявили министр иностранных дел Антонио Таяни и министр обороны Гвидо Крозетто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Министры подтвердили, что документ, удостоверяющий достижение этого важного этапа и описывающий пути его достижения, уже подан в НАТО.

Италия достигла цели в 2% от ВВП через десять лет после того, как взяла на себя такое обязательство. Это произошло на фоне более широких усилий Европы по увеличению военных расходов.

Сам целевой показатель НАТО сейчас находится на грани повышения до 5%, как этого требует президент США Дональд Трамп. Причем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил разделить этот порог на 3,5% для прямых расходов на оборону и 1,5% для более широких расходов на безопасность.

По этому поводу Таяни, выступая на неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Турции, отметил, что считает выделение 3% на оборону и 2% на безопасность "более справедливым" и "сбалансированным" подходом.

Напомним, по данным СМИ, НАТО разрабатывает план, чтобы выполнить требования Трампа о 5% ВВП на оборону.

Американские чиновники сообщили своим союзникам по НАТО, что, хотя Трамп планирует принять участие в саммите в Гааге летом, он может решить отменить визит, если остальные члены Альянса не примут предварительного соглашения об увеличении расходов.

Недавно министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поддержал требование Трампа к странам-членам НАТО тратить 5% своего ВВП на оборону.