На базах Британии зафиксировали удвоение числа неизвестных дронов в 2025 году

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что в прошлом году на британских военных базах количество инцидентов с дронами удвоилось.

Об этом он заявил в понедельник, 2 февраля, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Хили заявил, что в 2025 году было зарегистрировано 266 инцидентов с беспилотными летательными аппаратами вблизи оборонных объектов в Великобритании, что на 126 больше, чем в 2024 году.

"Удвоение количества несанкционированных дронов вблизи военных объектов в Великобритании за последний год подчеркивает рост и изменение характера угроз, с которыми мы сталкиваемся", – отметил он

Чтобы противодействовать угрозе от дронов для британских баз, Хили заявил, что военным будут предоставлены новые полномочия для уничтожения дронов, действующих вблизи них, что ранее требовало привлечения полиции.

Новые полномочия также будут означать, что военные смогут уничтожать наземные дроны и беспилотные транспортные средства, действующие под водой.

По словам британского министра, безопасность на военных объектах была усилена.

Стоит заметить, что британский премьер-министр Кир Стармер убежден, что Великобритания должна "делать больше вместе" с ЕС в области обороны.

Также писали, что Великобритания стремится перенять опыт Украины в противодействии дронам, чтобы применить его против беспилотников, которые доставляют оружие и наркотики в британские тюрьмы.