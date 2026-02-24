США ввели санкции против физических и юридических лиц из РФ в сфере кибербезопасности

Соединенные Штаты во вторник, 24 февраля, ввели санкции против четырех человек и трех организаций, базирующихся в России и Объединенных Арабских Эмиратах, из-за киберпреступлений.

Об этом, как пишет "европейская правда", сообщается на сайте Министерства финансов США.

Министерство объявило о санкциях против россиянина Сергея Зеленюка и его компании Matrix LLC, которая ведет бизнес под названием Operation Zero. В санкционном списке также пять связанных с ним физических и юридических лиц, одно из которых базируется в ОАЭ, остальные – в России.

Они обвиняются в приобретении и распространении киберинструментов, наносящих ущерб национальной безопасности США.

Утверждается, что Зеленюк и Operation Zero торгуют "эксплойтами" – фрагментами кода или методами, которые используют уязвимости в компьютерной программе, чтобы позволить пользователям получать несанкционированный доступ к программному обеспечению.

Среди эксплойтов, приобретенных Operation Zero, было не менее восьми киберинструментов, созданных для исключительного использования правительством США и союзниками, и которые были похищены у американской компании. Затем компания Зеленюка перепродала эти инструменты по крайней мере одному неавторизованному пользователю.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп официально продлил еще на год санкции против России из-за войны в Украине.

Как писали, 8 января сенатор США Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России.

Еще в середине ноября Линдси Грэм заявлял, что Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта о санкциях против России.