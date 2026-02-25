В Исландии подтвердили планы провести референдум о вступлении в ЕС

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир подтвердила, что ее страна проведет референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС "в ближайшие месяцы".

Об этом, как пишет "Европейская правда", чиновница заявила во время визита в Варшаву, передают RÚV и The Guardian.

На днях издание Politico сообщило, что Исландия рассматривает возможность проведения голосования по возобновлению переговоров о вступлении в Европейский Союз уже в августе.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском Фростадоуттир заявила, что ее правительство еще не определилось с датой проведения голосования о вступлении в ЕС, но оно точно состоится в течение нескольких месяцев.

Премьер добавила, что ключевым фактором для Исландии при присоединении к Евросоюзу будет уважение к уникальным особенностям всех стран.

Глава польского правительства заявил, что будет рад видеть страну членом ЕС.

Напомним, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были приостановлены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти Исландии объяснили это неудачами еврозоны.

Опросы показывают, что членство в ЕС стало более популярным в Исландии: более 45% исландских избирателей выступают за него, 35% – против, а остальные не определились.

В июле 2025 года министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что ее страна имеет достаточную поддержку населения для возобновления переговоров о вступлении в Европейский Союз.