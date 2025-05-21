ЕС предоставит "Радио Свобода" экстренное финансирование

Европейский Союз согласился предоставить экстренное финансирование для поддержки работы "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" после того, как администрация американского президента Дональда Трампа прекратила предоставлять гранты этому СМИ.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Топ-дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС договорились о контракте на сумму 5,5 млн евро для "поддержки жизненно важной работы "Радио Свободная Европа".

"Краткосрочное экстренное финансирование является страховой сеткой для независимой журналистики", – сказала она.

Каллас отметила, что ЕС не сможет полностью покрыть дефицит финансирования организации во всем мире, но может помочь вещателю "работать и функционировать в тех странах, которые являются нашими соседями и которые очень зависят от новостей, поступающих извне".

Она выразила надежду, что 27 стран-членов ЕС также предоставят больше средств для долгосрочной помощи "Радио Свободная Европа".

Топдипломат ЕС отметила, что ЕС ищет "стратегические направления", где он может помочь в условиях сокращения внешней помощи со стороны США.

"Радио Свободная Европа / Радио Свобода" было основано в 1950 году как противовес СМИ, подконтрольным режимам в Советском Союзе и странах Варшавского договора.

В настоящее время "Радио Свобода" еженедельно охватывает аудиторию почти 50 млн человек в 23 странах, в частности в России, Украине, Иране, Афганистане, Центральной Азии и на Южном Кавказе.

Отмена финансирования "Радио Свобода", как сообщалось, была связана с решением Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

После этого Чехия, на территории которой расположена штаб-квартира "Радио Свобода", запустила инициативу в Евросоюзе по поддержке СМИ.

А 8 мая стало известно, что Швеция направит 20 млн шведских крон ($2 млн) на поддержку "Радио Свобода".