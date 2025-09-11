Зеленский вручил орден президенту Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский вручил орден Ярослава Мудрого президенту Финляндии Александру Стуббу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Во время визита Стубба в Киев 11 сентября Зеленский отметил президента Финляндии орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

Александер Стубб отметил, что воспринимает ее "не как личную награду, а как награду финскому народу за поддержку Украины".

Указ о награждении Стубба был подписан еще в День независимости Украины, тогда же государственные награды Украины присвоили многим другим западным топ-чиновникам.

Президент Финляндии Александр Стубб 11 сентября прибыл с визитом в Украину.

Вместе с Зеленским они почтили память павших украинских защитников и защитниц.

Президент Украины рассказал, что они обсуждали вчерашнюю провокацию России против Польши, усиление санкций против РФ и широкий круг других вопросов.

Александр Стубб активно вовлечен в дипломатическую работу по западным "гарантиям безопасности" для Украины и играет значительную роль в попытках доносить аргументы Украины и Европы до президента США Дональда Трампа – в том числе благодаря игре в гольф.

Стубб был среди европейских лидеров, посетивших Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским 18 августа, после того, как Трамп встретился на Аляске с хозяином Кремля.

Он выражал надежду, что терпение американского президента Дональда Трампа в отношении России иссякнет.