Буквально на днях обнародовали новый пакет файлов Эпштейна, который стал настоящим политическим землетрясением на обоих берегах Атлантики.

Их отголосок уже привел к новым скандалам от Словакии до Норвегии.

О том, в чем вообще важность этих публикаций и какие глобальные последствия может иметь это обнародование, читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева Секс в пользу ФСБ: как файлы Эпштейна ударили по элитам США и Европы и при чем тут Россия. Далее – краткое изложение статьи.

30 января 2026 года Министерство юстиции США начало публикацию финального и самого масштабного массива документов по делу Джеффри Эпштейна, охватывающего более 3 миллионов страниц материалов.

Этот беспрецедентный релиз стал прямым следствием выполнения "Закона о прозрачности файлов Эпштейна", подписанного президентом Дональдом Трампом в 2025 году. Будучи по уши замешанным в документах Эпштейна, действующий президент США решил, что в такой ситуации для него безопаснее дать публикации полный ход – пусть теперь скандал ударит по всем остальным.

И это удалось – в Америке шутят, что единственным политиком, который оказался непричастным к Эпштейну, стал экс-президент Джо Байден.

Обнародованный архив представляет собой не структурированный отчет, а хаотичную компиляцию протоколов допросов, внутренних отчетов ФБР, журналов полетов и материалов судебных процессов во Флориде и Нью-Йорке, которые годами оставались под грифом секретности или были доступны лишь фрагментарно.

В результате вместо установления истины публикация создала эффект информационного шума.

Публикация файлов Эпштейна была предвыборным обещанием Дональда Трампа, однако ее реализация стала настоящим репутационным бумерангом для действующей администрации.

Массив документов содержит многочисленные упоминания имени действующего президента – от описаний вечеринок в Мар-а-Лаго до противоречивых свидетельств о его присутствии в резиденциях Эпштейна, что заставляет команду Трампа строить защиту на тезисе о "старых новостях" и отсутствии прямых доказательств преступлений.

Этот скандал спровоцировал и институциональный раскол в Вашингтоне.

В частности – открытый конфликт внутри Министерства юстиции между генпрокуроршей Пэм Бонди и ее заместителем Тоддом Бланшем, который курировал этот хаотичный релиз.

Такая внутренняя турбулентность создает риск управленческого паралича, отвлекая внимание Вашингтона от критических внешнеполитических вызовов и превращая вопрос национальной безопасности в заложника внутренних партийных распрей.

Кроме Дональда Трампа, наибольший репутационный удар в новом массиве файлов понесла старая гвардия Демократической партии, что существенно затрудняет для демократов использование скандала против республиканцев.

Больше всего среди европейских стран новая волна компромата ударила по Норвегии.

Документы разоблачают глубокую инфильтрацию сети Эпштейна в высшие эшелоны власти Осло, центральной фигурой которой стала кронпринцесса Метте-Марит.

Ситуация приобретает признаки идеального шторма, поскольку публикация этого компромата совпала по времени с громким судебным процессом над сыном принцессы, Мариусом Боргом Хойбой, что наносит сокрушительный удар по доверию к институту монархии в одной из самых стабильных стран НАТО.

Но и это не все! Помимо удара по короне, файлы деконструируют механизм отмывания репутации, который Эпштейн успешно реализовывал через норвежских топ-дипломатов: экс-генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда и влиятельного переговорщика в ООН Терье Ред-Ларсена.

Однако самым тревожным аспектом для глобальной безопасности является фактическая переквалификация дела Эпштейна – из истории о сексуальном разврате оно становится хроникой масштабной разведывательной операции, нити которой тянутся до Москвы.

Особое значение приобретают свидетельства о подготовке личной встречи Эпштейна с Владимиром Путиным в 2014 году, которая, согласно переписке, сорвалась только из-за сбития малайзийского самолета Boeing MH17.

Этот эпизод прямо указывает на то, что Эпштейн рассматривался Кремлем не как случайный знакомый, а как ценный актив.

Подробнее – в материале Александра Краева Секс в пользу ФСБ: как файлы Эпштейна ударили по элитам США и Европы и при чем тут Россия.