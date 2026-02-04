Politico: торговое соглашение ЕС и США "забуксовало" в Европарламенте

Депутаты Европейского парламента в комитете по вопросам международной торговли не смогли достичь общей позиции по торговому соглашению между ЕС и США.

Об этом стало известно изданию Politico, пишет "Европейская правда".

Переговоры продлятся до следующей недели, сообщили изданию два участника встречи депутатов на условиях анонимности.

По словам одного из них, голосование в комитете предварительно запланировано на 24 февраля, а окончательное голосование на пленарном заседании – на март.

Во время встречи не удалось преодолеть разногласия по позиции Европарламента по вопросу отмены пошлин на американские промышленные товары и омаров – это является предварительным условием для того, чтобы Вашингтон уменьшил собственные пошлины на европейские автомобили.

Члены комитета по международной торговле разошлись во мнениях относительно продолжительности положения, которое ограничило бы применение предложений до 18–36 месяцев, а также о том, должен ли ЕС отменить какие-либо тарифные льготы до тех пор, пока Брюссель и Вашингтон не найдут решение по 50-процентной пошлине, которую администрация Трампа ввела на изделия из стали.

Пока ЕС все еще оправляется от шока из-за угроз Трампа Гренландии, часть депутатов настаивают на "защите соглашения от Трампа", предлагая включить в имплементационное законодательство положение о приостановлении действия соглашения в случае, если президент США снова займет враждебную позицию.

В то же время правоцентристская Европейская народная партия выступает за одобрение соглашения, поддерживая призывы лидеров ЕС разблокировать его реализацию.

Неспособность достичь соглашения в среду нарушает график парламентского одобрения и еще больше откладывает начало переговоров с правительствами стран ЕС и Европейской комиссией.

Напомним, в январе в Европарламенте приостановили работу над утверждением торгового соглашения ЕС и США.

Приостановка произошла в ответ на то, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию. Впоследствии он отменил свои угрозы, заявив, что приблизился к соглашению по арктическому острову.