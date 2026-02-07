Сибига: террор России ставит всю Европу под угрозу ядерной аварии

Глава МИД Андрей Сибига призвал мировое сообщество принять меры против российского террора, который ставит весь европейский континент под угрозу ядерной аварии.

Об этом министр написал в субботу в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что в последнее время Россия усилила атаки на украинскую ядерную энергетическую систему, что создает прямую угрозу ядерной аварии. По словам Сибиги, аварии не произошло только благодаря профессионализму украинских специалистов по ядерной энергетике.

Министр сообщил, что недавние атаки России вынуждают три действующие атомные электростанции Украины снижать мощность, иногда запускать автоматическое аварийное отключение, уменьшать производство или отключать блоки – и каждая такая ситуация является прямой угрозой.

Кроме того, МАГАТЭ недавно зафиксировало многочисленные пролеты дронов вблизи объектов в Ровно и Хмельницком, что классифицируется как значительная угроза безопасности.

"Российский террор ставит всю Европу под угрозу ядерной аварии – партнеры и СМИ должны обратить на это внимание и принять меры, чтобы остановить ядерных террористов в Москве", – заявил Сибига.

По его словам, решения уже готовы: это санкции против "Росатома", поправки к Уставу МАГАТЭ, предложенные Украиной, и усиление противовоздушной обороны для украинских защитников, чтобы предотвратить удары России по ядерной энергетической системе.

Владимир Зеленский сообщил в субботу, что в результате российских ударов 7 февраля блоки украинских АЭС уменьшили генерацию, один блок автоматически отключился.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в субботу, что украинские атомные электростанции приостановили свою работу из-за последствий утренней атаки России, и такие удары ставят под угрозу ядерную безопасность.