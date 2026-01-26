Орбан приказал вызвать посла Украины из-за заявлений Зеленского и "вмешательства в выборы"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Украину в атаках на Венгрию в попытке вмешаться в парламентские выборы и распорядился вызвать на разговор украинского посла в Будапеште.

Об этом Орбан заявил в понедельник в видео на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Орбан сказал, что на прошлой неделе украинские политические лидеры, и даже сам президент Украины, "высказали грубые оскорбления и угрозы в адрес Венгрии и венгерского правительства".

"Наши органы национальной безопасности проанализировали эту последнюю атаку Украины и пришли к выводу, что эти события являются частью скоординированной серии мер Украины, направленных на вмешательство в выборы в Венгрии, но мы не можем позволить, чтобы кто-то ставил под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов", – заявил венгерский премьер-министр.

Поэтому, отметил Орбан, сегодня он поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто пригласить к себе посла Украины в Венгрии. "Мы будем защищать суверенитет и интересы Венгрии", – пообещал Виктор Орбан.

На прошлой неделе Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что "каждый Виктор, который пытается продать европейские интересы, "заслуживает пощечину". В речи он не уточнил, о каком Викторе идет речь.

Орбан ответил на речь Зеленского в Давосе, заявив, что "каждый получит то, что заслуживает".

Также на прошлой неделе Орбан высказался о том, что в Венгрии в следующие 100 лет "не будет такого парламента, который бы проголосовал за вступление Украины в ЕС".

Это спровоцировало спор с главой МИД Украины Андреем Сибигой, который заявил, что планы венгерского премьера по блокированию членства Украины в ЕС обречены на провал, поскольку "хозяин Орбана" в Москве не продержится еще 100 лет.

Сибига также сравнил Орбана с приспешником Гитлера и обвинил его в блокировании восстановления мира в Европе.