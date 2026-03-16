Испания отказалась от участия в военной миссии в Ормузском проливе

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна не будет участвовать ни в одной военной миссии в Ормузском проливе, поскольку считает американо-израильскую войну против Ирана незаконной.

Об этом она заявила в понедельник, 16 марта, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Роблес отклонила требование президента США Дональда Трампа о военной поддержке для обеспечения безопасности водного пути, а также его угрозы относительно "очень плохого будущего" для союзников по НАТО, которые этого не сделают.

"Испания никогда не согласится на любые временные меры, поскольку целью должно быть прекращение войны, и это должно произойти сейчас", – заявила Роблес.

А министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в свою очередь заявил, что ситуация в проливе вызывает серьезную обеспокоенность у европейцев, но позиция Европейского Союза должна заключаться в том, что война должна закончиться независимо от экономических соображений.

"Мы не должны делать ничего, что могло бы еще больше усилить напряжение или привести к дальнейшей эскалации ситуации", – подчеркнул он.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон 9 марта заявил, что Франция может принять участие в международной "защитной" миссии по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что его страна вовлечена в разработку совместного с партнерами плана для разблокирования движения судов через Ормузский пролив, но не в рамках НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг требование Трампа к европейским союзникам о совместной защите Ормузского пролива.