Венгрия вернула Ощадбанку инкассаторские автомобили с поврежденным оборудованием

Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) в четверг вернула Ощадбанку инкассаторские автомобили, которые были незаконно задержаны в Венгрии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, пишет "Европейская правда".

Кроме автомобилей, была возвращена также и часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады. О том, что возвращение состоится в четверг утром, ранее сообщала "Европейская правда", ссылаясь на свои источники.

В банке отметили, что после возвращения инкассаторских автомобилей был зафиксирован ряд повреждений оборудования.

Юридические представители Ощадбанка на месте провели подробную фиксацию всех выявленных неисправностей. После возвращения автомобилей в Украину будет произведена оценка нанесенного ущерба.

В то же время в банке подчеркнули, что денежные средства и ценности в объеме 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота все еще остаются незаконно задержанными в Венгрии.

Ощадбанк выразил благодарность Министерству иностранных дел Украины, посольству Украины в Венгрии и Министерству внутренних дел Украины за содействие в возвращении имущества банка и его сотрудников.

Напомним, на этой неделе власти Венгрии срочно приняли закон, чтобы создать правовую основу для конфискации средств, которые оказались в спецслужбах Венгрии после ограбления двух инкассаторских автомобилей Ощадбанка. Также это предусматривает специально принятое решение правительства Орбана.

Президент Зеленский назвал действия Венгрии в отношении инкассаторов и средств "Ощада" бандитизмом. В НБУ утверждают, что Венгрия начала международный шантаж Украины.

Подробности читайте в статье Венгерский "гоп-стоп" и молчание ЕС. Как Орбан узаконил ограбление украинцев и что будет дальше.