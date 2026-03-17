В Финляндии объяснили, почему не могут направить корабли в Ормузский пролив

В ВМС Финляндии пояснили, что не могут направить военные корабли в Ормузский пролив по запросу США, поскольку располагают крайне ограниченными ресурсами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Призывы президента США Дональда Трампа к союзникам о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива вызвали бурные дискуссии в Европе. Однако, по словам финских ВМС, Финляндия мало что может предложить в этой сфере.

Три корабля страны, классифицируемые как противоминные суда, спроектированы специально для условий Балтийского моря и не могут быть задействованы за его пределами, отмечает Аннеле Апаякари, пресс-секретарь ВМС Финляндии.

"Они построены для финских условий", – сказала она, добавив, что корабли были построены для национальной обороны, когда Финляндия еще не была членом НАТО.

По словам Апаякари, ранее минный заградитель "Похьямаа" имел возможность участвовать в более масштабных международных миссиях, но он был выведен из эксплуатации.

Финский министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом Финляндии.

Министр обороны Германии Борис Писториус отклонил требование Трампа к европейским союзникам о совместной защите Ормузского пролива.

Ранее Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.