Стармер сказал Зеленскому, что не позволит войне в Иране отвлечь внимание от Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял на Даунинг-стрит президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

В своем вступительном слове при встрече с украинским президентом глава правительства Великобритании сказал, что не позволит войне в Иране отвлечь внимание от Украины, а России – получать выгоду от конфликта на Ближнем Востоке.

"Конечно, в Иране, на Ближнем Востоке продолжается конфликт, но мы не можем терять из виду то, что происходит в Украине, и необходимость нашей поддержки. Путин не может быть тем, кто получит выгоду от конфликта в Иране, то ли из-за цен на нефть, то ли из-за отмены санкций", – заявил Стармер.

В ответ Зеленский поблагодарил Британию за помощь и пообещал проинформировать премьера о ситуации на поле боя, энергетической безопасности и ситуации относительно мирных переговоров.

Лидеры также обсудят влияние войны в Иране на Украину и Европу, добавил президент.

Как известно, 17 марта президент Украины прибыл в Лондон с визитом. Зеленский начал свой рабочий визит в Великобританию с аудиенции у короля Чарльза III.

Напомним, в рамках визита Зеленского в Лондон Великобритания и Украина готовятся подписать новые договоренности в сфере оборонного сотрудничества. Великобритания, в частности, профинансирует на сумму 500 тысяч фунтов стерлингов новый Центр передового опыта в области искусственного интеллекта, который разместится в Министерстве обороны Украины.

Также ожидается, что в рамках визита Зеленского в Британию генсек НАТО Марк Рютте прибудет на Даунинг-стрит, чтобы обсудить обеспечение длительного мира в Украине.