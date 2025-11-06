Во Франции начали проверять все посылки из Shein для перехвата нелегальных товаров

В правительстве Франции анонсировали "операцию исключительных масштабов" по контролю содержимого посылок, прибывающих в страну с китайской платформы онлайн-продаж Shein.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом заявила министр публичных финансов Амели де Моншален.

Министр заявила, что после скандала вокруг платформы Shein во Франции с 6 ноября устроят тотальную проверку посылок с этой торговой площадки для перехвата потенциально запрещенных товаров и выяснения, насколько это системная проблема.

Она заявила, что уже в ближайшие часы в аэропорту Шарля де Голля будут открыты для контроля 200 тысяч пакетов с Shein, направляющихся к французским покупателям, и в дальнейшем планируют проверять "100% посылок". Именно через этот аэропорт ввозятся 95% всех посылок из Китая.

"Эта операция исключительного масштаба направлена на проверку соответствия продукции стандартам, правдивости декларирования и соблюдения фискальных и таможенных обязательств. Первые результаты выявили продукцию с несоответствиями и незаконные товары, включая косметику, которая не соответствует разрешениям, игрушки, опасные для детей, контрафакты, проблемную бытовую технику", – заявила чиновница.

Напомним, скандал с Shein набрал обороты на выходных – после того, как французские контролирующие органы заметили на платформе секс-кукол в образе малолетних девочек. В парламенте потребовали объяснений от компании, а в правительстве заявили, что это может привести к запрету платформы.

СМИ узнали о первом случае задержания французского покупателя скандальной куклы.

В дополнение, один из депутатов нашел в каталогах платформы предметы, классифицируемые как оружие категории А и продажа которых нарушает французское законодательство.

Французская прокуратура сообщила о расследовании в отношении онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress и Wish из-за подозрений в присутствии в каталоге нелегальных товаров.

Параллельно Франция призвала к более строгим контролирующим мерам на уровне ЕС.