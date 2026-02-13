Министр обороны Литвы рассказал, сколько средств выделят в этом году на военную помощь Украине

Литва и в этом году выделяет еще 223 млн евро на военную помощь Украине, сосредоточившись на противовоздушной обороне, беспилотниках и боеприпасах для дальнобойной артиллерии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр обороны Робертас Каунас, его цитирует LRT.

Выступая в Брюсселе в четверг на встрече министров обороны НАТО, Каунас отметил, что общий объем военной помощи Литвы уже превысил 1 миллиард долларов.

"Мы слышим о насущных потребностях Украины. Военная помощь Литвы уже превысила 1 миллиард долларов США. В этом году мы зарезервировали еще 265 миллионов долларов США на три приоритета: противовоздушную оборону, украинские беспилотники и артиллерийские боеприпасы большой дальности", – сказал он в заявлении, опубликованном министерством.

Он также проинформировал союзников о планах Литвы по дальнейшему укреплению оборонной промышленности Украины.

Литва обязалась оказывать Украине долгосрочную поддержку, выделяя не менее 0,25% своего ВВП ежегодно на помощь.

32 млн евро было выделено на производство беспилотников дальнего действия для Вооруженных сил Украины. Еще 10 млн евро будет выделено в этом году на дополнительное производство дронов, а 20 млн евро – на приобретение ударных дронов дальнего действия и морских дронов у оборонной промышленности Украины.

Каунас также отметил участие Литвы в инициативе Чехии по боеприпасам. Он отметил, что почти 28 млн евро будет выделено на производство двух типов 155-мм артиллерийских снарядов, включая снаряды дальнего действия.

Еще 5 млн евро выделено на противотанковые мины. С начала года Литва уже предоставила военную помощь на сумму 26 млн евро, включая генераторы, топливные цистерны, системы противодействия беспилотникам и оптическое оборудование.

Напомним, в конце января правительство Литвы сообщило о срочной передаче Украине 90 генераторов стоимостью более 2 млн евро.

11 февраля Украина получила 22 генератора от Литвы для больниц и критической инфраструктуры Киева общей мощностью 13 МВт.