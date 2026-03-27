Еврокомиссия сообщила о кибератаке на свой веб-сайт

Европейская комиссия сообщила о кибератаке на свою платформу Europa.eu, которая, вероятно, привела к краже внутренних данных веб-сайта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что кибератака произошла 24 марта. В Еврокомиссии приняли немедленные меры для сдерживания атаки, что позволило локализовать инцидент.

По предварительным результатам расследования, во время кибератаки некоторые данные были похищены с веб-сайта. Еврокомиссия уже сообщила об инциденте учреждениям ЕС, которые могли быть затронуты этой атакой. В то же время там заверили, что внутренние системы Комиссии не пострадали от кибератаки.

Полное влияние инцидента еще расследуется службами, говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Европа сталкивается с постоянными кибератаками и гибридными атаками, направленными на жизненно важные службы и демократические институты, поэтому Комиссия активно работает над повышением устойчивости ЕС в сфере кибербезопасности.

Напомним, на прошлой неделе Совет Европейского Союза ввел санкции против юридических и физических лиц, ответственных за кибератаки, направленные против государств-членов ЕС и партнеров Евросоюза.

В феврале европейский комиссар по вопросам цифровых и передовых технологий Хенна Вирккунен заявила, что Европа должна иметь возможность проводить наступательные операции в киберпространстве, ведь одного сдерживания уже недостаточно.

Как сообщалось, в Германии Левая партия заявила об атаке русскоязычных хакеров на ИТ-системы своей штаб-квартиры.