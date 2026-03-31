Зеленский обсудил с Мерцем ход переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил в Telegram.

Президент Украины сообщил, что рассказал канцлеру о коммуникации с американской стороной и текущем состоянии мирных переговоров.

По итогам разговора Зеленский сообщил о подготовке контактов с партнерами "в более широком кругу" для того, чтобы скоординировать позиции и наработать совместные шаги. Украинский президент также анонсировал более активную двустороннюю работу с Германией в следующем месяце.

Кроме того, глава государства проинформировал главу немецкого правительства о своем визите в страны Ближнего Востока и системах защиты, которые Киев предложил государствам региона. По его словам, Украина готова к аналогичному сотрудничеству со странами Европы ради безопасности континента.

Перед этим Зеленский анонсировал переговоры с американской командой 1 апреля о прекращении огня в российско-украинской войне на пасхальные праздники.

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил 25 марта, что Россия блокирует мирный процесс, но, несмотря на это, недавние переговоры между украинской и американской делегациями в США были содержательными.

21 марта украинская переговорная команда находилась в Майами, где провела переговоры с представителями президента США о завершении войны.