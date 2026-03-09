ЕСПЧ ответил Верховному суду Украины, считается ли келья монахини ее домом

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает, что в деле украинской бывшей монахини келья в монастыре может считаться домом.

Об этом говорится в консультативном заключении ЕСПЧ, с которым ознакомилась "Европейская правда".

ЕСПЧ обнародовал ответ на запрос (№ P16-2025-001) от Верховного суда Украины, касавшийся спора, который рассматривается между монастырем Украинской греко-католической церкви и бывшей монахиней относительно ее права проживать в помещении, принадлежащем этому монастырю.

Женщина принадлежала к закрытой религиозной общине с 2004 года. С 2011 года ее официальным местом жительства было зарегистрировано помещение, принадлежащее монастырю. Женщина покинула монастырь в 2017 году из-за разногласий во взглядах и конфликта с руководством религиозной организации. С тех пор она несколько раз пыталась вернуться, но тщетно, поскольку в помещении были заменены замки.

Женщина обратилась в украинские суды с просьбой выдать приказ, который бы позволил ей беспрепятственно вернуться в свою прежнюю келью. Она утверждала, что религиозная организация препятствует ей пользоваться этими помещениями, аргументируя свою потребность тем, что у нее нет другого жилья, а ее вещи все еще находятся там.

Сейчас дело находится на рассмотрении в Верховном суде Украины, а монастырь утверждает, что гражданские суды не должны рассматривать это дело.

Верховный суд Украины приостановил производство по делу и обратился в ЕСПЧ за разъяснениями по нескольким вопросам. Верховный суд попросил ЕСПЧ предоставить разъяснения по вопросам, связанным с конвенцией: во-первых, о праве проживать в монастыре лица, ранее принадлежавшего к религиозной организации, и, во-вторых, о том, должен ли этот спор решаться национальными судами или церковными судами.

ЕСПЧ отметил в заключении, что келья в монастыре может считаться "домом" в смысле статьи 8 (право на уважение к жилищу) Европейской конвенции по правам человека, если толковать ее в свете статьи 9 (свобода религии) конвенции, для лиц, которые поддерживают достаточные и постоянные связи с этими помещениями.

Если эти связи основаны исключительно на религиозных основаниях, то статус этих лиц в религиозной общине, которая занимает эти помещения, является особенно важным.

Суд также пояснил, что вопрос о том, какой тип суда должен иметь юрисдикцию над спором, не регулируется непосредственно статьей 6 §1 (право на доступ к суду) конвенции. Вместо этого важным был ответ на вопрос, касается ли производство права, признанного в национальном законодательстве. Этот вопрос должен был решать прежде всего суд, который подавал запрос.

В целом ЕСПЧ подчеркнул важность принципа автономии религиозных организаций в этом контексте.

