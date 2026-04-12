В Финляндии обнаружили ещё один дрон с неразорвавшимся взрывным устройством

На юго-востоке Финляндии обнаружили ещё один дрон с взрывным устройством, его уже контролируемо взорвали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

В воскресенье полиция завершила расследование по поводу дрона, обнаруженного в городе Иити накануне. Полиция Хяме сообщила во второй половине дня, что сняла ограждение в районе Перхениеми, Иити.

Национальная уголовная полиция Финляндии (KRP) продолжит расследование этого дела и предоставит дополнительную информацию не ранее понедельника. Подозрение в нарушении территориальной целостности расследует Финская пограничная служба.

Финская пограничная служба и Финская пограничная охрана заявили в субботу, что расследуют, связан ли дрон, найденный в Иити, с украинскими дронами, найденными в Коуволе, Париккале и Луумаки в марте.

Полиция получила сообщение о дроне, найденном в лесу в субботу днем. Место происшествия было оцеплено после того, как власти обнаружили, что дрон может содержать взрывчатку.

В тот же вечер Вооруженные силы взорвали боеголовку дрона в изоляционной зоне.

В последние дни марта на юго-востоке Финляндии в разных местах нашли три беспилотника, которые идентифицировали как украинские аппараты, отклонившиеся от "роя дронов", которые должны были атаковать территорию РФ. Два упали в воскресенье 28 марта, еще один нашли 31 марта на льду озера недалеко от российской границы.

В Финляндии после этого развернули дополнительные радиолокационные системы на юго-востоке страны.

Финская спецслужба предупредила, что Россия уже использует в своей пропаганде ситуацию с украинскими дронами.