Нидерланды выделят 248 млн евро на дроны для Украины

Новости — Среда, 15 апреля 2026, 20:06 — Иванна Костина

Нидерланды выделяют 248 миллионов евро на закупку дронов для Вооруженных сил Украины.

Об этом в среду сообщила министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Дроны производятся в Нидерландах и Украине.

"Дроны играют решающую роль на современном поле боя. Украинцы используют их с невероятным мастерством, чтобы отражать непрерывные российские атаки. И у них это очень хорошо получается. Благодаря плодотворному сотрудничеству с Украиной мы непосредственно учимся на этом. Это также открывает возможности для нашего бизнес-сообщества. Таким образом, тесное сотрудничество с Украиной создает ситуацию, выгодную для обеих стран", – сказала министр.

Дроны являются ключевым приоритетом в военной поддержке Украины со стороны Нидерландов. Нидерланды, среди прочего, внесли вклад в так называемую Инициативу "Дроновая линия". В результате украинские солдаты на передовой получили в свое распоряжение сотни тысяч дронов.

По словам министра, логично, что сейчас большое внимание уделяется ситуации на Ближнем Востоке. "Однако мы не должны забывать, что война в Украине оказывает еще большее влияние на безопасность в Европе, а значит, и на Нидерланды. Поэтому важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину".

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") несколько стран объявили о новых взносах в схему PURL, по которой страны НАТО и другие партнеры закупают американское оружие для Украины.

Генсек НАТО Марк Рютте в начале заседания "Рамштайна" 15 апреля заявил, что государства-члены Альянса в течение 2026 года окажут Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долларов, причем эта цифра не включает средства, которые поступят украинской армии из 90 млрд евро кредита от Европейского Союза.

