Фицо нашел способ добраться до Москвы после запрета стран Балтии

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо все же доберется до Москвы вечером 8 мая после того, как страны Балтии запретили его самолету пересекать их воздушное пространство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denník N.

Из-за запрета на пролет над территорией стран Балтии рейс с Фицо отправился в Москву южным путем – через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и саму Россию.

В Москве самолет должен приземлиться в 20:26 по центральноевропейскому времени – то есть в воздухе он будет находиться пять часов, хотя раньше путешествие из Братиславы в российскую столицу длилось около двух с половиной часов.

В самолете с премьером Словакии также должны лететь несколько словацких депутатов.

Глава правительства Словакии накануне пожаловался, что из-за ограничений со стороны Эстонии, Латвии и Литвы не сможет успеть на запланированные на четверг вечером мероприятия в Москве.

Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич станут единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню Победы 9 мая.

Интересно, что в официальной программе визита Фицо в Москву нет упоминания об участии Фицо в параде на Красной площади.