Обмен Запада с РФ, заявление Мадяра по Украине, ЕП снял иммунитет с украинофобов: новости дня

Президент Естонії вважає, що Європа зробила помилку щодо війни в Україні у 2022 році, а його фінський колега поки не бачить для Росії стимулу атакувати НАТО.

Міністр культури Італії проігнорує відкриття Венеційської бієнале через павільйон РФ, а Єврокомісія звернулася до МЗС Ізраїлю через інцидент з викраденим Росією українським зерном.

Латвія передасть Україні додаткові бойові бронемашини CVR(T), а Чехія стала 23-ю країною, яка висловила готовність долучитися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо російської агресії.

Все важливе і цікаве за вівторок, 28 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Президент Естонії про Європу і переговори

Президент Естонії Алар Каріс в інтерв'ю Yle заявив, що Європа втратила можливість розпочати мирні переговори з Росією на початку повномасштабної війни в Україні.

"Європейський Союз вклав у Україну дійсно багато. Не може бути так, що коли настане час, за столом переговорів опиняться США, Росія і, можливо, якась третя держава, а Європи там не буде взагалі", – каже естонський президент.

Він також вважає, що відносини з Росією ще довго залишатимуться складними, навіть якщо війна в Україні закінчиться. За його словами, найголовніше, щоб Росія змінилася, а приклади того, що зміна можлива, можна знайти в новітній історії Європи.

"Нацистська Німеччина була державою-агресором. Після Другої світової війни, коли керівництво країни було покарано, Німеччина змінилася. Менш ніж за десять років вона увійшла до НАТО та Європейського Союзу", – сказав Каріс.

Президент Фінляндії Александр Стубб погоджується з позицією президента Естонії Алара Каріса щодо того, що колись у майбутньому Європі потрібно буде відновлювати прямий діалог з Москвою.

"Але питання у тому, коли – ще до того, як закінчиться війна, чи після того? Ще більше питання – хто це буде робити і який у нього буде мандат", – продовжив президент Фінляндії.

Ризики нападу на НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не бачить для Росії стимулу перевіряти на практиці статтю 5 НАТО.

"Якщо подивитися на східний фланг, починаючи з північного сходу, північно-східної Скандинавії, Норвегії, Фінляндії, країн Балтії, Польщі, а потім аж до України, я не думаю, що там будуть випробування", – сказав він.

Коментарі фінського президента з’явилися після заяви польського прем’єр-міністра Дональда Туска виданню Financial Times наприкінці минулого тижня, в якій він припустив, що російський напад на деякі країни НАТО в Європі може статися вже за кілька місяців, а не років.

Александр Стубб додав, що Росія продовжить випробовувати НАТО гібридними методами.

У Молдові повідомили про масштабну кібератаку на медичну базу, в здійсненні якої підозрюють Росію.

Міністр культури Італії проігнорує відкриття Венеційської бієнале через павільйон РФ.

Латвія заборонила в’їзд трьом діячам з РФ: колишньому міністру культури Михаїлу Швидкому, дочці заступника генерального директора "Ростеху" Ніколая Волобуєва та дочці глави МЗС РФ Сергєя Лаврова.

Єврокомісія звернулася до МЗС Ізраїлю через інцидент з викраденим Росією українським зерном.

Допомога Україні

Латвія передасть Україні додаткові бойові бронемашини CVR(T), "Укрзалізниця" отримає від ЄС та ЄБРР понад 50 млн євро на енергонезалежність та інші проєкти.

Чехія стала 23-ю країною, яка висловила готовність долучитися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо російської агресії.

Французький регіон передав Бучанській громаді чотири автобуси.

Обмін Заходу з РФ

Вдень 28 квітня стало відомо про обмін, у межах якого до Польщі повернувся активіст польської громади у Білорусі, журналіст Анджей Почобут. Натомість Польща передала Росії археолога Александра Бутягіна, про екстрадицію якого просила Україна.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що "Україна з прикрістю дізналася про те, що всупереч попередньому цілком справедливому рішенню польського суду російський громадянин, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину на території України – зокрема у вивезенні з Криму культурних цінностей, – все ж таки не був екстрадований до України".

Він наголосив, що "Україна послідовно наполягає на притягненні до реальної юридичної відповідальності усіх російських субʼєктів, які працюють на окупацію та війну".

"Щодо цього кейсу Бутягіна й інших подібних ситуацій Україна продовжить застосування відповідних юридичних механізмів та працюватиме також в юрисдикціях партнерів", – додав речник МЗС.

За даними білоруського видання БелТА, Почобута було звільнено в рамках обмін "п’ять на п’ять" між Мінськом та Варшавою.

За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, серед звільнених з Білорусі є священник з Кракова Гжегож Гавел, якого затримали за шпигунство у вересні 2025 року під час російсько-білоруських військових навчань "Запад". Мінськ стверджував, що Гавел спонукав громадянина Білорусі надати йому інформацію про маневри.

У рамках цього ж обміну Молдова повернула з Росії двох своїх громадян, співробітників Служби інформації та безпеки, і відпустила ексзаступника голови відомства Александру Белана, а також громадянку Росії, що працювала проти інтересів Молдови.

Спеціальний представник президента США щодо Білорусі Джон Коул, який брав участі в організації обміну, висловив сподівання, що наступного місяця Мінськ відпустить більшу кількість політв’язнів, після чого може отримати послаблення санкцій з боку Вашингтона.

"Цей історичний результат став можливим завдяки лідерству президента Дональда Трампа, Крістофера Велбі Сміта (заступник держсекретаря з питань Східної Європи) та його команди у Держдепі та тісній координації з кількома надійними партнерами. Вдячні Польщі, Молдові та Румунії за неоціненну підтримку у цих зусиллях та президенту Лукашенку за готовність підтримувати конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами", – написав Коул у своєму X.

Заява Мадяра про Україну

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер прийняв мера Берегова і пропонує зустріч із Зеленським на Закарпатті.

"Ми погоджуємося у тому, що в інтересах угорців, які проживають на Закарпатті – перезапустити відносини між Угорщиною та Україною… Настав час для України завершити понад десятиліття законодавчих обмежень, а для угорців Закарпаття – відновити усі їхні культурні, мовні, адміністративні й освітні права та стати знову рівноправними й шанованими громадянами України… Якщо ці питання вдасться вирішити, ми точно зможемо розпочати новий розділ в українсько-угорських двосторонніх відносинах", – зазначив політик.

Він додав, що вважає запропоновані Україною компроміси щодо освітніх питань у 2025 році "перспективними, але недостатніми".

ЄП зняв недоторканість з українофобів

Європарламент позбавив імунітету чотирьох депутатів з Польщі, зокрема українофоба Брауна.

Європарламент зняв імунітет зі скандальної румунської депутатки Шошоаке.

До речі, у Польщі суд визнав ексзаступника міністра винним в образі українців.

Різне щодо України та українців

Литовська держкомпанія припинить фінансувати оренду житла для українських біженців, а Володимир Зеленський призначив Ярослава Мельника послом у Люксембурзі.

Ризики дефіциту авіапального

Швеція попереджає про можливий дефіцит авіапалива через війну на Близькому Сході, а єврокомісар попередив про можливі перебої в авіасполученні.

Гендиректор Ryanair заявив про зменшення ризиків дефіциту авіапалива.

Польща продовжила дію знижених цін на пальне до середини травня, а у Франції кажуть, що мають достатні запаси пального попри глобальну енергокризу.

Інциденти в Європі

В одній з гімназій Литви стався напад з ножем, а у центрі Афін чоловік влаштував дві стрілянини за ранок.

Решта новин

Король Великої Британії Чарльз III прибув у Білий дім до президента США Дональда Трампа.

Прем'єр Мальти оголосив про дострокові вибори.

Андерс Брейвік змінив ім'я.

За даними Spiegel, Німеччина відправила новий депортаційний рейс із засудженими громадянами Афганістану.