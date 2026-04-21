Глава МИД Чехии: Словакия и Венгрия поддержат предоставление кредита Киеву

Венгрия и Словакия подтвердили, что в случае возобновления поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" обе страны поддержат предоставление Киеву кредита от ЕС и двадцатый пакет санкций против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, передает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина завершила ремонт участка нефтепровода "Дружба", поврежденного российским ударом, и что объект может возобновить работу.

Российская нефть не поступает по трубопроводу "Дружба" с конца января, и Венгрия из-за этого заблокировала предоставление кредита ЕС для Украины. Будапешт и Братислава также заблокировали утверждение нового пакета санкций против России.

"Обе страны, выразившие определенную сдержанную позицию по этим двум вопросам, поставили это в зависимость от начала поставок нефти в свои страны. Поэтому, если это подтвердится и поставки возобновятся, это препятствие исчезнет", – сказал министр Мацинка чешским журналистам в Люксембурге.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что решение о предоставлении Украине кредита ЕС на сумму 90 млрд евро будет принято в течение следующих 24 часов.

Напомним, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина выразила готовность возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в понедельник, при условии, что Будапешт разблокирует кредит ЕС на сумму 90 млрд евро.

ЕС планирует предоставить Украине первый транш из 90 млрд евро кредита в конце мая или в начале июня 2026 года.

Для завершения технической подготовки к предоставлению Украине кредита в размере 90 млрд евро в 2026-2027 годах, помимо изменений в долгосрочном бюджете ЕС, заблокированных Венгрией, ЕС должен утвердить еще три важных документа.