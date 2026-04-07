В Беларуси заявляют, что Литва "не хочет" вести переговоры с Минском

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что не видит со стороны Литвы "никакой готовности" к диалогу с Беларусью.

Его слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Рыженков заявил, что его страна "готова к сотрудничеству", но не будет пытаться принудить другую страну к переговорам.

"Мы готовы к диалогу; мы готовы обсуждать любые вопросы, касающиеся наших граждан, граждан соседних государств, бизнесменов обеих стран и простых людей, которым нужна открытая граница для поездок в обоих направлениях в рамках различных внутренних, официальных, культурных и гуманитарных инициатив. Мы не закрывали эту границу; мы не возводили этот забор санкций. Мы готовы к диалогу", – сказал он.

Также глава МИД Беларуси назвал действия Литвы "бесполезным делом".

"У меня складывается впечатление, что они вообще не хотят с нами разговаривать", – добавил Рыженков.

Как сообщалось, спецпосланник США Джон Коул заявил, что белорусские калийные удобрения могут быть очень полезны для США и должны идти через Литву, поэтому он ожидает, что Вильнюс возобновит диалог с Минском.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что диалог с Беларусью возможен, но при определенных условиях.